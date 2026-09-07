Новости по тегу #Пчеловодство

Пчеловодство – это не просто ремесло, настоящая философия, постичь которую дано далеко не каждому.
Сладкого продукта в этом сезоне значительно меньше. В сравнении с прошлым годом – в 2 раза.
Домики для полосатых тружеников изначально делали прямо в дуплах деревьев, а позже стали мастерить в деревянных колодах – бортях.
Здесь вам расскажут про бортников на Полесье и познакомят с устройством ульев. А вы знали, что у пчел четкая иерархия, есть свои воспитатели, приемщики и даже полиция нравов?!
До 60 % урожая обычно составляет майский мед, но не в этот раз. Морозы на отдельных лесных участках доходили до минус 9. Пчелы не возвращались в улей.
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