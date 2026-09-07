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Новости по тегу #Пчеловодство

В чем секрет самого лучшего меда? Пообщались с потомственными пчеловодами
07 сентября 2026 11:32

В чем секрет самого лучшего меда? Пообщались с потомственными пчеловодами

В Беларуси подорожал мёд – с чем это связано? Спросили пчеловодов
31 августа 2025 17:32

В Беларуси подорожал мёд – с чем это связано? Спросили пчеловодов

Если видите ульи на деревьях – вы точно в Глушковичах! Посмотрите, как там сохраняют традиции бортничества
20 августа 2025 12:24

Если видите ульи на деревьях – вы точно в Глушковичах! Посмотрите, как там сохраняют традиции бортничества

Удивительные факты, экскурсия на пасеку и сладкая дегустация! В агроусадьбе под Воложином расскажут всё о пчёлах
25 июня 2025 12:06

Удивительные факты, экскурсия на пасеку и сладкая дегустация! В агроусадьбе под Воложином расскажут всё о пчёлах

Непростой медовый сезон в Беларуси. Как майские заморозки повлияли на урожай?
07 июня 2025 18:05

Непростой медовый сезон в Беларуси. Как майские заморозки повлияли на урожай?

В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»
20 мая 2024 14:45

В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»

Пчеловоды Беларуси собрали более 100 тонн мёда. Как получают ценный нектар – отправились на пасеку
31 июля 2023 19:26

Пчеловоды Беларуси собрали более 100 тонн мёда. Как получают ценный нектар – отправились на пасеку

Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть
28 июля 2023 13:37

Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть

Самой древней пчеле 65 млн лет! Поговорили с потомственными пчеловодом об этих уникальных созданиях
07 июня 2023 19:44

Самой древней пчеле 65 млн лет! Поговорили с потомственными пчеловодом об этих уникальных созданиях

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты
20 мая 2023 12:59

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты

В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда
18 августа 2022 14:07

В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда

Каким должен быть хороший мёд? Поговорили с пчеловодом об интересном хобби
08 июля 2022 14:10

Каким должен быть хороший мёд? Поговорили с пчеловодом об интересном хобби