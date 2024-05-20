В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»

Анастасия Хаврюк, председатель правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды»: Основная часть меда, который производится в Беларуси, – разнотравье. Его можно называть цветочный, можно называть просто разнотравье. То есть это смесь разных трав. У нас достаточно сложно собрать монофлерный мед, но, в принципе, возможно. Например, рапсовый мед собирают, и достаточно успешно. Около 60 % меда, собранного в Беларуси, – это рапсовый. Пчеловодам даже иногда приходится перевозить пчел, если они не хотят получить рапсовый мед.

Анастасия Хаврюк:

Бытует мнение, что если мед зимой не закристаллизовался, значит, это уже искусственный мед или подмешан сахарный сироп или еще что-то. Но на самом деле в Беларуси есть возможность собирать мед, который не кристаллизуется. Это мед с лесных массивов, особенно последней откачки. Когда в мед попадает падь – сладкая жидкость с растений, она дает жидкость меду достаточно долгую. Плюс содержание фруктозы. При большом содержании фруктозы мед остается достаточно долго жидким, и это нормально. Не нужно пугаться, что мед грели, как его грели. Это нормально, особенно, если мед лесной.