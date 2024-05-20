Прямой эфир

В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»

20 мая 2024 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пчеловод Анастасия Хаврюк, председатель правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды».

Юрий Царев, ведущий:
Может ли мед быть чисто липовым, чисто гречишным, рапсовым?

В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»-1

Анастасия Хаврюк, председатель правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды»:
Основная часть меда, который производится в Беларуси, – разнотравье. Его можно называть цветочный, можно называть просто разнотравье. То есть это смесь разных трав. У нас достаточно сложно собрать монофлерный мед, но, в принципе, возможно. Например, рапсовый мед собирают, и достаточно успешно. Около 60 % меда, собранного в Беларуси, – это рапсовый. Пчеловодам даже иногда приходится перевозить пчел, если они не хотят получить рапсовый мед.

В Беларуси можно собирать мёд, который не кристаллизуется – председатель «Белорусских пчеловодов»-4

Анастасия Хаврюк:
Бытует мнение, что если мед зимой не закристаллизовался, значит, это уже искусственный мед или подмешан сахарный сироп или еще что-то. Но на самом деле в Беларуси есть возможность собирать мед, который не кристаллизуется. Это мед с лесных массивов, особенно последней откачки. Когда в мед попадает падь – сладкая жидкость с растений, она дает жидкость меду достаточно долгую. Плюс содержание фруктозы. При большом содержании фруктозы мед остается достаточно долго жидким, и это нормально. Не нужно пугаться, что мед грели, как его грели. Это нормально, особенно, если мед лесной.

Узнали, как можно хранить мед вечно. А еще показываем новинку – кремообразный мед с малиной. Подробнее в видео.

# Пчеловодство # общество # Юрий Царёв # Анастасия Хаврюк # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

Другие новости рубрики

Все новости
Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь
20 мая 2024 14:18

Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь

«Ты мне – я тебе» в Беларуси быть не должно. Лукашенко ориентировал спецслужбы на борьбу с коррупцией
20 мая 2024 14:14

«Ты мне – я тебе» в Беларуси быть не должно. Лукашенко ориентировал спецслужбы на борьбу с коррупцией

Президент потребовал пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси
20 мая 2024 13:43

Президент потребовал пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси

Белорусские вузы планируют принять более 50 тыс. абитуриентов
20 мая 2024 11:27

Белорусские вузы планируют принять более 50 тыс. абитуриентов

Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство в ювелирной сфере
20 мая 2024 10:46

Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство в ювелирной сфере

Лукашенко: Беларусь не делит российские регионы на отдалённые и неотдалённые
20 мая 2024 10:36

Лукашенко: Беларусь не делит российские регионы на отдалённые и неотдалённые

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах
20 мая 2024 10:09

Родитель должен быть на расстоянии вытянутой руки! МЧС напоминает о правилах безопасности на каникулах

Более тысячи пограничников приняли военную присягу
20 мая 2024 07:27

Более тысячи пограничников приняли военную присягу

Минские пляжи готовы к купальному сезону
20 мая 2024 06:56

Минские пляжи готовы к купальному сезону

От разрухи 90-х до процветания страны! Как решения Лукашенко спасли Беларусь?
19 мая 2024 18:37

От разрухи 90-х до процветания страны! Как решения Лукашенко спасли Беларусь?

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов
19 мая 2024 18:25

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов

Бартош: белорусская продукция в Азербайджане пользуется большим спросом
19 мая 2024 18:08

Бартош: белорусская продукция в Азербайджане пользуется большим спросом