Пчеловоды Беларуси собрали более 100 тонн мёда. Как получают ценный нектар – отправились на пасеку

Новости Беларуси. Сейчас зарубежные гости могут попробовать и увезти с собой на родину не только впечатления. В разгаре сезон заготовки меда. Производством полезного лакомства занимаются не только частные хозяйства, но и организации лесной отрасли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пчеловодами лесхозов уже собрано около 100 тонн продукта. Лидирует Брестская область – каждый третий килограмм на стол белорусов попадет с юго-западного региона страны. Как получают ценный нектар и от чего зависит его качество – выясняла Анна Корольчук.

Сергей Брекман – человек, поистине увлеченный своим делом. «Пчеловод лесхоза» – единственная запись в его трудовой. Шутит, что на пасеке каждая полосатая подопечная знает его в лицо. За 45 лет успел досконально изучить весь процесс.

Сергей Брекман, пчеловод Октябрьского лесхоза:

Пчелы любят, чтобы были дождь и припарка, тогда обильное выделение нектара. Для каждой местности должна быть своя порода пчел. Мы перепробовали несколько, но остановились (понравилась в данной местности нам) на «Карнике». Миролюбивые, мед хорошо носят.

Анна Корольчук, корреспондент:

Бытует миф, что пчелы – агрессивные насекомые. Но это не совсем так, если не создавать для них стресс, то они вполне безопасны для человека. Пчелы не любят резких запахов и посторонних шумов, а также оберегают свое жилище от посторонних посягательств. Опытный пчеловод знает: не стоит лишний раз открывать крышку улья, это снижает продуктивность пчел.

Откатку успеют сделать три раза за сезон – 2023 год выдался действительно медовым. Результат во многом зависит и от места, где находится пасека. Здесь на 30 гектарах компактно разместили 70 семей. Лесная делянка хорошо защищена от сквозняков, рядом растут липы и дикая малина. Навстречу лесхозу идут и сельхозпредприятия – засевают близлежащие поля фацелией и гречихой. Все, что любят пчелы.

Если его выкатать, это будет больше 30 килограммов. Собирать последний целебный нектар урожая 2023 года будут через неделю, затем Сергей Брекман начнет готовить своих пчел к зиме. Полученный вызревший и густой мед расфасуют в лесхозе и продадут населению. Такой товар на складе не задерживается – спрос однозначно превышает предложение.

Василина Гормаш, начальник отдела промышленного производства Октябрьского лесхоза:

Этот сезон медосбора выдался удачным, заготовлено у нас 2 560 килограммов меда. Это еще не предел, у нас еще будет третья выкатка, гречишный мед на подходе. Реализовали в этом году уже 1,5 тонны меда.