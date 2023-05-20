Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты

Две пары крыльев и широкое полосатое брюшко – легко узнаваемое сочетание. 20 мая отмечается Всемирный день пчел, и это вполне заслуженно. На маленьких тружениках лежит баланс нашей экосистемы.

Василий Фролов, пчеловод:

Они даже отдохнуть толком не могут. Боженька им устроил систему пищеварения… Когда она работает, тогда она ест. Когда она перестает работать, у нее клапан закрывается в желудочке, еда не поступает. Хочешь поесть – беги работать. А организованности и точности в принятии решений у этих насекомых можно только поучиться.

Василий Фролов:

Система ориентации настолько сложная. Каждый день выходит определенное количество пчел, тысяча, допустим, они в обед вылетают, зависли минуток на десять, висят, чекинятся, они по GPS связываются, у них свои спутники. Ставят точку – «вот это наш улей». Все. Если я завтра отнесу улей на два метра, они его уже не найдут. Май – прекрасное время для создания потомства и подготовки к активной работе. Понаблюдаем, как пчелы решают квартирный вопрос.

Здесь они укрываются одеялом, чем теплее мы сверху сделали, тем меньше пчелы обогревают свое гнездо и, соответственно, больше летают за нектаром. То есть все как у нас: чем лучше условия труда, тем выше производительность. Помочь насекомым освоиться на новом месте и обрести семью может пчеловод.

Видите, в улье их уже очень много, все полочки заполнены, значит им уже надо квартиру расширять. Полностью заполнили, сколько у них деток выходит. За один день из пчелиной семьи может выйти до 2,5 тысячи пчел. «В тесноте, да не в обиде» – самое подходящее описание для улья. Чем меньше домик, тем теплее. Преобразим пчелиные апартаменты и украсим спальню тремя новыми рамочками.

Много сразу нельзя добавлять. Если мы целый улей наставим, им становится холодно, они обогреть деток своих не могут. И тогда матка не откладывает яйца, семья не развивается. Даже у этих удивительных созданий есть чувство стиля. Дизайнерский интерьер – превыше всего.

Василий Фролов:

Им больше нравятся цвета голубые, белые, желтые и их разные оттенки. А так для них цвет значения не имеет. Имеет значение точка, которую они поставили, что это наш улей. Чтобы слаженно выполнять поставленные задачи, пчелы общаются между собой с помощью особых танцев.

Василий Фролов:

У них обычно разведка вылетела, облетела округу, нашла поле с нектаром, прилетает и пошла танцевать. «Поле у нас в той стороне, два километра». Набрала нектара, дала им попробовать. И они полетели, уже знают, что будут собирать. Станцевала ламбаду, и они уже знают: «Девчонки, ветер сегодня северный, 15 метров в секунду». Она им танцует направление и скорость ветра. Фантастика! Стильные, музыкальные, трудолюбивые пчелы – еще и талантливые медики. Например, прополис – сильнейший природный антибиотик, а пчелиный яд – незаменимое обезболивающее средство.