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Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты

20 мая 2023 12:59
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Две пары крыльев и широкое полосатое брюшко – легко узнаваемое сочетание. 20 мая отмечается Всемирный день пчел, и это вполне заслуженно. На маленьких тружениках лежит баланс нашей экосистемы. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-1

Василий Фролов, пчеловод: 
Они даже отдохнуть толком не могут. Боженька им устроил систему пищеварения… Когда она работает, тогда она ест. Когда она перестает работать, у нее клапан закрывается в желудочке, еда не поступает. Хочешь поесть – беги работать. 

А организованности и точности в принятии решений у этих насекомых можно только поучиться. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-4

Василий Фролов: 
Система ориентации настолько сложная. Каждый день выходит определенное количество пчел, тысяча, допустим, они в обед вылетают, зависли минуток на десять, висят, чекинятся, они по GPS связываются, у них свои спутники. Ставят точку – «вот это наш улей». Все. Если я завтра отнесу улей на два метра, они его уже не найдут. 

Май – прекрасное время для создания потомства и подготовки к активной работе. Понаблюдаем, как пчелы решают квартирный вопрос. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-7

Здесь они укрываются одеялом, чем теплее мы сверху сделали, тем меньше пчелы обогревают свое гнездо и, соответственно, больше летают за нектаром. То есть все как у нас: чем лучше условия труда, тем выше производительность. 

Помочь насекомым освоиться на новом месте и обрести семью может пчеловод. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-10

Видите, в улье их уже очень много, все полочки заполнены, значит им уже надо квартиру расширять. Полностью заполнили, сколько у них деток выходит. За один день из пчелиной семьи может выйти до 2,5 тысячи пчел. 

«В тесноте, да не в обиде» – самое подходящее описание для улья. Чем меньше домик, тем теплее. Преобразим пчелиные апартаменты и украсим спальню тремя новыми рамочками. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-13

Много сразу нельзя добавлять. Если мы целый улей наставим, им становится холодно, они обогреть деток своих не могут. И тогда матка не откладывает яйца, семья не развивается. 

Даже у этих удивительных созданий есть чувство стиля. Дизайнерский интерьер – превыше всего. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-16

Василий Фролов: 
Им больше нравятся цвета голубые, белые, желтые и их разные оттенки. А так для них цвет значения не имеет. Имеет значение точка, которую они поставили, что это наш улей. 

Чтобы слаженно выполнять поставленные задачи, пчелы общаются между собой с помощью особых танцев. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-19

Василий Фролов: 
У них обычно разведка вылетела, облетела округу, нашла поле с нектаром, прилетает и пошла танцевать. «Поле у нас в той стороне, два километра». Набрала нектара, дала им попробовать. И они полетели, уже знают, что будут собирать. Станцевала ламбаду, и они уже знают: «Девчонки, ветер сегодня северный, 15 метров в секунду». Она им танцует направление и скорость ветра. Фантастика! 

Стильные, музыкальные, трудолюбивые пчелы – еще и талантливые медики. Например, прополис – сильнейший природный антибиотик, а пчелиный яд – незаменимое обезболивающее средство. 

Как общаются пчёлы и какой цвет улья предпочитают? Пчеловод рассказал самые интересные факты-22

Василий Фролов: 
Пчелы – это сплошное лекарство! Не зря их культивируют, за ними наблюдают, их выращивают с самых древних времен. Все греческие философы, поэты, они были пчеловоды. Много черпали от пчел. 

# Пчеловодство # общество # Василий Фролов # Фотофакт

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