Самой древней пчеле 65 млн лет! Поговорили с потомственными пчеловодом об этих уникальных созданиях

Хороший урожай плодово-ягодных и овощных культур невозможен и без полноценного опыления. Так, Дмитрий Рахматулин возглавляет Центр научного пчеловодства, который действует на протяжении 90 лет, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Дмитрий Рахматулин, руководитель Центра научного пчеловодства – заведующий отраслевой лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:

Пасека составляет более 100 семей, разводимая порода – карника. Мы являемся одним из трех племенных хозяйств в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, которое имеет документы как племенные заводчики пчел. Наша пчела миролюбива, спокойна, эффективно использует ранние типы медосбора. И основное направление нашей работы – это опыление в том числе плодово-ягодных культур, ягодников. Мы же знаем: сад без пчел не существует, то есть урожайность равна нулю. Многие растения являются только пчелоопыляемыми. И если пчела не посетит хотя бы один раз цветок, мы не будем видеть плодов. То есть пчела – это универсальный опылитель.

Центр является единственным в стране, который занимается научными разработками в области пчеловодства. Делятся специалисты своим опытом и за рубежом. Дмитрий Рахматулин:

В настоящее время в рамках научного проекта мы изучаем репродуктивную функцию маток различных возрастов. Если сказать очень простым языком, мы изучаем, как возраст матки, срок ее оплодотворения влияет на то, насколько она будет плодовита, сколько она сможет отложить яиц в сутки, какую массу семьи мы можем получить, какой доход от этой семьи, потому что масса семьи или ее сила напрямую связаны с дальнейшей товарной продуктивностью.

Пчелиная семья состоит из разных представителей. Так, матка – продолжательница всего пчелиного рода, она вдвое крупнее других обитателей. В каждой пчелиной семье есть только одна матка, ведь царица конкуренции не терпит.

Ангелина Валькович:

Оказывается, для получения качественных пчел важны не только матки, но и правильные трутни. Хоть и считаются они дармоедами, на самом деле это не так. Прежде всего они участвуют в общем балансе пчелиного семейства. Помимо этого они выделяют тепло для согревания личинок. И кстати, у трутней нет жала – это чисто женский орган, поэтому защитить себя трутни не могут.

– Показать мед, который сегодня пчелы принесли?

– Давайте. Пчелы – действительно удивительные существа.