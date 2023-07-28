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Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть

28 июля 2023 13:37
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Новости Беларуси. В Минской области планируют заготовить в 2023 году 53 тонны меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 1,5 тонны меда собрано в Пуховичском районе. Пчелиный урожай собирается на двух пасеках.

Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть-1

Возле кромки леса стоит настоящий гул. Несколько дней назад сюда переехала передвижная пасека Эдуарда Милошевского. Место выбрали не случайно – в округе много цветущих растений. А это залог хорошего медосбора. Профессионально заниматься пчеловодством Эдуард Иванович начал шесть лет назад. Хотя знакомство с маленькими тружениками произошло гораздо раньше.

Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть-4

Эдуард Милошевский, пчеловод Пуховичского лесхоза:
Если в юности меня пытались приучить, ездил к родственникам, что-то мне показывали, хотели, чтобы я стал пчеловодом. Но меня пару раз ужалили пчелы, лицо распухло. И я понял, что это не мое. И долго-долго к этому шел. А потом созрел к этому.

Первое знакомство с пасекой не задалось. История успешного пчеловода, который вовсе не хотел им быть-7

Сегодня в распоряжении опытного пчеловода 114 ульев. Обслуживать их – дело нелегкое. Снимаем крышу, окуриваем короб дымом. Даже в защитном костюме стоять рядом с встревоженным роем неуютно. Но Эдуард Иванович спокойно достает рамки и осматривает соты. Жалили мужчину не раз – обиды на маленьких компаньонов он не держит. У каждого пчеловода своя тактика и стратегия.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Пчеловодство # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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