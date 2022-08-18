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В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда

18 августа 2022 14:07
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Новости Беларуси. В Минской области сезон сбора меда. Пчеловоды нацелены получить более 50 тонн продукта. Уже заготовлена половина лесного лакомства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда-1

В Вилейском районе мед собирают на двух пасеках. Всего откачали 950 килограммов. Начинали с рапсовых полей. Однако самый большой урожай принесла малина. Сейчас – гречиха. Чтобы быстро осуществлять сбор, предусмотрены передвижные платформы с ульями, которые кочуют на места с цветущими медоносами.

В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда-4

Василий Семенков, пчеловод Вилейского опытного лесхоза:
Должны быть пчелы просмотрены вовремя, пролечены, собраны в зиму, потому что это очень важный аспект. Хорошее развитие пчелосемей весной, расширение. Естественно, порода должны быть. Это один из важных аспектов. На нашей широте карпатская порода очень популярна, хорошо собирает мед именно эта порода.

В Минской области заготовили почти 26 тонн мёда-7

Очередная откачка меда начнется в сентябре, а окончание сезона будет зависеть от погоды.

# Пчеловодство # общество # Василий Семенков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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