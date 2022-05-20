Семья белорусов занимается разведением пчёл. Как содержать этих трудолюбивых насекомых, чтобы получить мёд?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Мы находимся в гостях у семьи пчеловодов-любителей Татьяны и Александра Щурок. 20 лет назад Татьяна впервые посетила пасеку, и с тех пор с пчелами на «ты». Давайте же узнаем: как правильно содержать этих трудолюбивых насекомых, чтобы получить мед.

Александр Щурок, пчеловод:

Мед есть цветочный и падевый. Вот, например, многокорпусное улье на 10 рамок. В нижней части находится матка со своей семьей, где матка откладывает деток. Развиваются, носят пыльцу. Дальше, когда идет большой взяток, зацветают яблони, рапс, ставится так называемый магазин с рамками, в который несется только мед.

Между «магазинами» ставится разделительная решетка, чтобы матка не прошла, и собирается мед из цветочного ассорти с богатым разнообразием вкусов. Александр Щурок:

У нас в Беларуси выделить сложно один какой-то вид, например, рапс. Рапса может быть, например, процентов 60. Остальное все равно разнотравье: одуванчик, та же яблоня цветет. Когда позже рапс отцветет, зацветает гречка. Любители сладкого лакомства чаще предпочитают мед падевый и темный. Источником падевого меда выступает сладкая клейкая жидкость, расположенная на листьях растений. Основные этапы ухода за насекомыми проводят в весенний период.

Татьяна Щурок, пчеловод:

Смена доньев, очистка. Собираем подмор – это мертвые пчелки, которые заканчивают свою жизнь в зимний период. Увеличение количества рамок в семье по мере развития семьи: как только нарастает масса пчелы, мы добавляем определенное количество рамок. Матка начинает класть яйцо в эти рамочки. Семья вырастает, через три недели новая пчелка рождается, и дальше так поэтапно.

Весной самое главное – не переохладить гнездо. С учетом нестабильной температуры за окном нужно контролировать климат внутри семейства, чтобы новоиспеченные труженицы смогли выжить. Также очень важна своевременная замена маток. Татьяна Щурок:

Любая матка живет определенное количество лет. Максимальный период яйцекладки – два года. Желательно раз в два года маток менять, чтобы не ослабевали семьи. От качества матки зависит и медопродуктивность семьи, и злобливость семьи.

Матка рождается на 16-е сутки, пчела – на 21-е, а трутень – на 25-е. Хоть трутень и созревает дольше всех, но нужен он семье только для размножения. К концу лета, когда становится меньше цветов, пчелы выбрасывают трутней из ульев и они погибают. Насекомые помогают природе: опыляют деревья и кусты, и благодаря этому мы получаем лучше урожай, но, к сожалению, они иногда гибнут. Это случается по нескольким причинам.

Татьяна Щурок:

Очень сильные бывают заклещенности на пасеках, и от клеща пчелосемьи нужно обрабатывать своевременно – с конца августа, как только заканчивается активный сбор меда. Второй фактор, который очень сильное влияет на жизнедеятельность пчел, – это, к сожалению, обработки сельхозугодий.