Семья белорусов занимается разведением пчёл. Как содержать этих трудолюбивых насекомых, чтобы получить мёд?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Мы находимся в гостях у семьи пчеловодов-любителей Татьяны и Александра Щурок. 20 лет назад Татьяна впервые посетила пасеку, и с тех пор с пчелами на «ты». Давайте же узнаем: как правильно содержать этих трудолюбивых насекомых, чтобы получить мед.
Александр Щурок, пчеловод:
Мед есть цветочный и падевый. Вот, например, многокорпусное улье на 10 рамок. В нижней части находится матка со своей семьей, где матка откладывает деток. Развиваются, носят пыльцу. Дальше, когда идет большой взяток, зацветают яблони, рапс, ставится так называемый магазин с рамками, в который несется только мед.
Между «магазинами» ставится разделительная решетка, чтобы матка не прошла, и собирается мед из цветочного ассорти с богатым разнообразием вкусов.
Александр Щурок:
У нас в Беларуси выделить сложно один какой-то вид, например, рапс. Рапса может быть, например, процентов 60. Остальное все равно разнотравье: одуванчик, та же яблоня цветет. Когда позже рапс отцветет, зацветает гречка.
Любители сладкого лакомства чаще предпочитают мед падевый и темный. Источником падевого меда выступает сладкая клейкая жидкость, расположенная на листьях растений. Основные этапы ухода за насекомыми проводят в весенний период.
Татьяна Щурок, пчеловод:
Смена доньев, очистка. Собираем подмор – это мертвые пчелки, которые заканчивают свою жизнь в зимний период. Увеличение количества рамок в семье по мере развития семьи: как только нарастает масса пчелы, мы добавляем определенное количество рамок. Матка начинает класть яйцо в эти рамочки. Семья вырастает, через три недели новая пчелка рождается, и дальше так поэтапно.
Весной самое главное – не переохладить гнездо. С учетом нестабильной температуры за окном нужно контролировать климат внутри семейства, чтобы новоиспеченные труженицы смогли выжить. Также очень важна своевременная замена маток.
Татьяна Щурок:
Любая матка живет определенное количество лет. Максимальный период яйцекладки – два года. Желательно раз в два года маток менять, чтобы не ослабевали семьи. От качества матки зависит и медопродуктивность семьи, и злобливость семьи.
Матка рождается на 16-е сутки, пчела – на 21-е, а трутень – на 25-е. Хоть трутень и созревает дольше всех, но нужен он семье только для размножения. К концу лета, когда становится меньше цветов, пчелы выбрасывают трутней из ульев и они погибают. Насекомые помогают природе: опыляют деревья и кусты, и благодаря этому мы получаем лучше урожай, но, к сожалению, они иногда гибнут. Это случается по нескольким причинам.
Татьяна Щурок:
Очень сильные бывают заклещенности на пасеках, и от клеща пчелосемьи нужно обрабатывать своевременно – с конца августа, как только заканчивается активный сбор меда. Второй фактор, который очень сильное влияет на жизнедеятельность пчел, – это, к сожалению, обработки сельхозугодий.
В борьбе с клещом помогают химические препараты и кислоты, некоторые используют отвары из трав. А вот чтобы пчелам не навредить обработкой растений на полях, проводить ее желательно на ночь или укрывать растительность хотя бы на два часа. Заниматься пчеловодством можно без регистрации в качестве предпринимателя. Уход за этими насекомыми – трудоемкий процесс, но когда любишь это занятие, то дело доставляет только удовольствие и радость.