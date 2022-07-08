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Каким должен быть хороший мёд? Поговорили с пчеловодом об интересном хобби

08 июля 2022 14:10
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Новости Беларуси. Пчеловод Виталий Янкевич в числе призеров республиканского конкурса «Лучший мед сезона-2021». Его сладкая продукция пользуется большим спросом. Сегодня за золотым лекарством к Виталию Янкевичу приезжают из разных уголков страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Познакомилась с пчеловодом и его маленькими помощниками и корреспондент Ангелина Валькович.

Каким должен быть хороший мёд? Поговорили с пчеловодом об интересном хобби-1

Заниматься пчеловодством Виталий Янкевич начал пять лет назад. Хотя знакомство с маленькими тружениками произошло еще в детстве.

Каким должен быть хороший мёд? Поговорили с пчеловодом об интересном хобби-4

Виталий Янкевич, пчеловод:
У меня был дедушка, меня на все лето обычно отправляли в деревню. Дед рассказывал, что до войны еще у него были пчелы. Он много рассказывал про них, меня это заинтересовало очень. В 2017 году я увидел объявление, человек уходил в армию, продавал три улья. Я их купил. С этого и началась эпопея пчеловодства.

После были курсы, знакомства с опытными пчеловодами и самообразование. Увлечение переросло в дело всей жизни.

Подробности в видеоматериале.

# Пчеловодство # общество # Виталий Янкевич # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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