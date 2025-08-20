Если видите ульи на деревьях – вы точно в Глушковичах! Посмотрите, как там сохраняют традиции бортничества

Глушковичи – медовый рай! Во всех смыслах место, залипательное для туристов. На лельчицкой земле уже более 500 лет сохраняют традиции бортничества – старейшей формы пчеловодства. Оно – достояние ЮНЕСКО. Домики для полосатых тружеников изначально делали прямо в дуплах деревьев, а позже стали мастерить в деревянных колодах – бортях, рассказали в программе «Путевка BY».

Старожилы говорили: чем выше улей, тем вкуснее мед. Дедовы инструменты берегут и передают азы ремесла новому поколению! Познакомимся с властелинами диких пчел!

Григорий Брилевич, бортник:

Делаем внутри объем средний, чтобы небольшой объем был в середине. Когда меньше объем, литров на 60, стенки толще делаем, чтобы куница не прогрызла, чтобы тепло им было. Они легче зиму переносят, согреваются, и в улье тепло.

Яков Маркевич, бортник:

Эта колода весит 400-500 килограммов. Есть лебедка, трактор, трос есть. Цепляем за толстую хвоину и поднимаем эту колоду. Дедушка покойный говорил – он за один день этой пешней выдалбливал улей.

Яков Маркевич:

Мы сейчас вырезаем пилами. Колесо накручивал и колесом этим затаскивал метров от 5 до 12 высотой. Выбирали деревья как из дуба, так и из сосны. Выбирали дуб, который внутри гнилой, чтобы легче было изготавливать. Внутри уже все выделанное. Делаем палочку, прибиваем в «голову». Улей весной делаем, сюда вешается вощинка, кладем багульник, чтобы быстрее садились пчелы.

Вот в такой квартирке с комфортом может прописаться от 35 до 45 тысяч пчел и дать урожай в 60 килограммов! При хорошем уходе накрытые борти могут прослужить несколько веков! Главное – постоянно за ними наблюдать и чистить борти. И оберегать от главных врагов –куниц и черных дятлов, спасать от ветров и ураганов. Немаловажно выбрать и свое место под солнцем, чтобы для пчел было вдоволь медоносов! Целая наука со своим говором и терминами. Тонкостей здесь немало. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Погода влияет? Эта весна была очень холодной.

Андрей Чубчик, бортник:

Погода очень влияет! Особенно перепады температур.

– А молодежь у вас тоже занимается?

– Занимаются, есть достойные хлопцы – зубастые, рукастые, толковые, разумные. Мы рассказываем, учим. А как собирать мед из таких бортей на деревьях?!

Яков Маркевич:

Сегодня уже у нас и лестницы есть, а раньше астров был, по астрову люди лезли. Это работа, как у сапера. Раз ошибся – и человека нет, с высоты упал, и все. Сейчас поднимаем, чтобы закрепиться и не повредить саму жень. Опускаемся, делаем зажим, проверяем его. Бывает, так пчелы прополисом забивают, что невозможно открыть. Достал мед – 10-15 кг. Меда нет – значит, оставляешь половину и ничего не берешь. Определяю так, чтобы их не обидеть и чтобы они остались и работали дальше.

Андрей Чубчик:

Он лечит 99 болезней! Ежедневно утром столовую ложку полную – и будешь как туз козырный – здоровье будет. Для любви очень помогает!

– У вас, наверное, поэтому столько долгожителей?

– Конечно!

– А самое главное, что такого меда больше нигде нет, только у вас.

– Из бортей – да. Месяца два назад в Минске более 100 бортников и пасечников было. Наш мед по качеству занял первое место в лаборатории.