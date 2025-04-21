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Умер Папа Римский Франциск

21 апреля 2025 07:58
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Папа Римский Франциск скончался. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает Ватикан, информирует ТАСС.

Умер Папа Римский Франциск-1

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 07:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви», – приводятся в заявлении слова кардинала Фаррелла.

Последние месяцы понтифик тяжело болел. Он был госпитализирован 14 февраля текущего года. У Франциска диагностировали сначала легочную инфекцию, а затем и двустороннее воспаление легких в начальной стадии.

# Папа Римский Франциск

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