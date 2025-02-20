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«Это было 10 лет назад». Начальник генштаба вспомнил, как получал генеральские погоны

20 февраля 2025 17:35
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Сила армии определяется не только танками, пушками и самолетами, но в первую очередь мужеством, стойкостью и патриотизмом солдат и офицеров. Об этом 20 февраля заявил Президент и Главнокомандующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

«Это было 10 лет назад». Начальник генштаба вспомнил, как получал генеральские погоны-2

Начальники сегодня тоже заслуживают особого внимания. Все же нечасто их увидишь в таком явно приподнятом настроении. Похоже, каждый, глядя на подчиненных, вспоминал, как получал генеральские погоны сам.

«Это было 10 лет назад». Начальник генштаба вспомнил, как получал генеральские погоны-4

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Это было 10 лет назад. Это было очень волнительно, очень торжественно. И я вот фактически сегодня переживал те же эмоции, которые переживал тогда, когда глава государства вручил мне генеральские погон. 

Это очень знаково для ребят, это оценка их труда, и в каждой нашей генеральской звездочке лежит труд наших подчиненных. Поэтому это не только награда их, это награда тех коллективов, которые они возглавляют. А поверьте, они возглавляют серьезные коллективы и решают серьезные задачи.

Лукашенко: «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира». Подробнее.

# Госнаграды # Александр Лукашенко # Павел Муравейко

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