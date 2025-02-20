«Это было 10 лет назад». Начальник генштаба вспомнил, как получал генеральские погоны

Сила армии определяется не только танками, пушками и самолетами, но в первую очередь мужеством, стойкостью и патриотизмом солдат и офицеров. Об этом 20 февраля заявил Президент и Главнокомандующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Начальники сегодня тоже заслуживают особого внимания. Все же нечасто их увидишь в таком явно приподнятом настроении. Похоже, каждый, глядя на подчиненных, вспоминал, как получал генеральские погоны сам.