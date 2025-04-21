Полезный перекус для лесных обитателей. В Беларуси продолжается кампания по вакцинации диких животных от бешенства. Способ для этого выбран максимально эффективный – препарат от смертельно опасного вируса спрятан внутри съедобной приманки. А распространяют лекарство с воздуха: сбрасывают с бортов специальных самолетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволяет доставить его даже в самые отдаленные уголки. Авиамаршрут составлен заранее и охватывает те районы, где ранее встречались случаи заболевания бешенством. А вот места вблизи населенных пунктов специалисты облетают стороной, чтобы не привлекать диких животных к людям или дорогам. Вакциносодержащие лакомства уже через три недели формируют у зверей иммунитет к вирусу. Масштабная акция проходит сразу в Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

Игорь Дорофейчик, заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Бешенство – особо опасное заболевание. И самое страшное, что болеют люди. Сейчас мы проводим весеннюю кампанию, которая займет порядка месяца, может быть, чуть больше, в зависимости от полетов. И мы обработаем порядка 56 тысяч квадратных километров нашей страны. Значит, в этот промежуток времени разбросаем 1,377 миллиона доз приманки. Данные работы нам позволяют сегодня, в первую очередь, сократить количество случаев бешенства. Безусловно, свести к нулю сложновато данное заболевание, потому что мы прекрасно понимаем, что это дикие животные, что не до каждого данная приманка долетит.