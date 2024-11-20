В Минске проходит военно-научная конференция в области обороны и безопасности государств – членов ОДКБ

Решение о поставке противопехотных мин Украине – это не что иное, как нарушение баланса сил. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее стало известно, что президент США разрешил поставки Украине противопехотных мин. Таким образом администрация Штатов якобы пытается сдержать наступление российских сил. В Пентагоне данные сведения подтвердили, отметив, что Киев обещал отказаться от применения мин в густонаселенных районах. Несмотря на это, оружейные эксперты предупреждают о существующей угрозе для гражданского населения.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: На сегодня существовала в мире система сдерживаний и противовесов. Одна из них – запрещение применения противопехотных мин в современных конфликтах. Вот решение о поставке таких мин в Украину – это нарушение очередного баланса сил, эскалация средств поражения, которые могут быть применены. И для ОДКБ мы должны это учитывать, потому что никто не дает гарантий, что против нас тоже не будет применяться такое оружие.

Ухудшение геополитической обстановки, в частности эскалация украинского конфликта и милитаризация восточно-европейского региона, требует оперативного реагирования со стороны ОДКБ. Стратегические вопросы обороноспособности государств – членов Организации – сегодня в центре внимания участников Международной военно-научной конференции, которая проходит в Минске. Помимо белорусских экспертов, в ней участвуют представители России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В нашу конференцию включены доклады по средствам связи, по использованию беспилотных летательных аппаратов. При этом есть наше, белорусское, видение на формы и способы применения БЛА в ходе вооруженного конфликта. Так же и у наших союзников.

Анатолий Яковлев, начальник управления координации планирования, применения и подготовки Вооруженных сил Объединенного штаба ОДКБ (Россия):

Главы наших государств нацелены на то, чтобы обеспечить коллективную безопасность, принимать заблаговременно решения, меры по упреждению угроз и вызовов коллективной безопасности. В течение двух дней в ходе пленарного заседания, экспертного, будут обсуждаться все эти проблемные вопросы.

Участники встречи пришли к выводу, что только вместе страны ОДКБ могут противостоять современным вызовам и угрозам. Ими подготовлены конкретные предложения, которые войдут в проект резолюции по поиску решений для обеспечения коллективной безопасности.