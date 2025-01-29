В Гомельском районе прошли тактические учения подразделений теробороны

Система обороны Беларуси приобретает всенародный и всеобщий характер. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, общаясь с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они наблюдали за ходом тактических учений подразделений теробороны Гомельского района совместно с инженерными структурами Вооруженных Сил. Юго-восточные земли Беларуси граничат с Украиной, отсюда и выбор места проведения учения.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Людям небезразлично, как будут защищаться их дома, их населенные пункты, как будет обеспечена безопасность их семьи. Этот патриотический порыв не что иное, как развитие нашей системы территориальной обороны, которая является составной частью обеспечения обороноспособности государства. Здесь, на территории Гомельской области, впервые в текущем учебном году проводится сбор подразделений территориальных войск, в рамках которого отрабатываются такие важные вопросы, как противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, выявление и ведение разведки в тяжелой лесисто-болотистой местности, создание системы инженерных ограждений и их содержание, а также инженерное оборудование и форсификация основных оборонительных рубежей и позиций.

Учения завершатся завтра, 30 января. Призванные в подразделения территориальных войск уже успели показать результаты, которые заслуживают самой высокой оценки.