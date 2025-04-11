В Беларуси стартовало командно-штабное учение с территориальными войсками Поставского района

Вопросы охраны и обороны объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами, обеспечение мер военного положения – лишь часть задач, которые отработают территориальные войска Поставского района в рамках командно-штабного учения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры стартовали 11 апреля в Витебской области и продлятся три дня. Их особенность заключается в том, что действуют подразделения на узле заграждения одного из укрепленных районов, которые созданы у нас в стране. Понаблюдать за ходом учений, а также ознакомиться с оборудованным укрепленным районом и блок-постом прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил Павел Муравейко.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В рамках развития системы обороны Республики Беларусь также предусматриваем создание подобных узлов сопротивления, которые должны обеспечить устойчивость обороны и гарантировать защиту нашей территории. Создание таких укрепленных районов актуально по целому ряду причин. Во-первых, это демонстрирует то, что мы готовимся к обороне и ни на кого не собираемся нападать. Второе, мы в рамках создания таких укрепрайонов отрабатываем на них современные действия. Причем в этих районах работают как военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных Силах, так привлекаются и подразделения территориальных войск, и народное ополчение.