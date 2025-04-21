Лукашенко посещает агрогородок Копысь, который стал прототипом программы «Деревня будущего»

2025-й объявлен Годом благоустройства, а это не только о развитии городов. Комфортнее и перспективнее для проживания и работы, развития бизнеса должны стать и села. Потому сегодня Александр Лукашенко работает на малой родине в агрогородке Копысь. Именно он стал прототипом программы «Деревня будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания белорусского лидера – развитие деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности. Александр Лукашенко посещает деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза.