Лукашенко посещает агрогородок Копысь, который стал прототипом программы «Деревня будущего»

2025-й объявлен Годом благоустройства, а это не только о развитии городов. Комфортнее и перспективнее для проживания и работы, развития бизнеса должны стать и села. Потому сегодня Александр Лукашенко работает на малой родине в агрогородке Копысь. Именно он стал прототипом программы «Деревня будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания белорусского лидера – развитие деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности. Александр Лукашенко посещает деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза.
Президенту докладывают об оснащенности хозяйства современной лесозаготовительной техникой, обеспеченности деревообрабатывающей отрасли сырьем, а также о ходе восстановления лесного фонда. Летом минувшего года в стране из-за урагана пострадали лесные насаждения на территории в 46 тысяч гектаров. Что касается Оршанского лесхоза, то в 2024-м объем заготовки лесопродукции составил без малого 259 тысяч кубометров, что выше показателей 2023-го. В полтора раза выросло производство и экспорт пиломатериалов. Продемонстрируют Президенту и технику, которая используется в работе отечественными лесхозами. Среди образцов – продукция МАЗ, «Гомсельмаш», «Белкоммунмаш», «АМКОДОР».
Подробнее расскажем в следующем выпуске новостей.