Безопасность в приоритете. С установлением теплой погоды сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряды несут службу в пешем порядке, на сигвеях и в автопатрулях, также задействуют дружинников. Используют квадрокоптеры и систему мониторинга общественной безопасности, организованы совместные рейды с ОСВОД на маломерных судах. Основное внимание – профилактике правонарушений и преступлений, в том числе краж, пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, разведению костров в неустановленных местах, а также въезду автотранспорта в зоны отдыха.

Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Минского городского исполнительного комитета:

Напоминаем, что курение и потребление табачных изделий, равно как и использование электронных систем курения, в запрещенных местах влекут штраф в размере до четырех базовых величин.

Чем меньше на улицах курят, тем меньше загрязняется улица, меньше бычков валяется.