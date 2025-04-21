Безопасность в приоритете. С установлением теплой погоды сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безопасность в приоритете. С установлением теплой погоды сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наряды несут службу в пешем порядке, на сигвеях и в автопатрулях, также задействуют дружинников. Используют квадрокоптеры и систему мониторинга общественной безопасности, организованы совместные рейды с ОСВОД на маломерных судах. Основное внимание – профилактике правонарушений и преступлений, в том числе краж, пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, разведению костров в неустановленных местах, а также въезду автотранспорта в зоны отдыха.
Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Напоминаем, что курение и потребление табачных изделий, равно как и использование электронных систем курения, в запрещенных местах влекут штраф в размере до четырех базовых величин.
Чем меньше на улицах курят, тем меньше загрязняется улица, меньше бычков валяется.
Курение нехорошо для здоровья.
В МВД напоминают: дети и подростки до 16 лет в период с 11 вечера до 6 часов утра не должны находиться на улице без взрослых. Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.