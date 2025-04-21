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Сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы

21 апреля 2025 08:55
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Безопасность в приоритете. С установлением теплой погоды сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы-2

Наряды несут службу в пешем порядке, на сигвеях и в автопатрулях, также задействуют дружинников. Используют квадрокоптеры и систему мониторинга общественной безопасности, организованы совместные рейды с ОСВОД на маломерных судах. Основное внимание – профилактике правонарушений и преступлений, в том числе краж, пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, разведению костров в неустановленных местах, а также въезду автотранспорта в зоны отдыха.

Сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы-4

Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Напоминаем, что курение и потребление табачных изделий, равно как и использование электронных систем курения, в запрещенных местах влекут штраф в размере до четырех базовых величин.

Сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы-6

Чем меньше на улицах курят, тем меньше загрязняется улица, меньше бычков валяется.

Сотрудники милиции взяли под особый контроль места массового отдыха, парки и скверы-8

Курение нехорошо для здоровья.

В МВД напоминают: дети и подростки до 16 лет в период с 11 вечера до 6 часов утра не должны находиться на улице без взрослых. Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.

# Отдых # Милиция Беларуси

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