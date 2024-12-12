Во Дворце Независимости обсудили замысел обороны на ближайшие 5 лет

Во Дворце Независимости предметно обсудили замысел обороны на ближайшие пять лет – с 2026-го по 2030-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Притом касается он не только военной сферы, а всех, вплоть до экономики. Глава Генштаба озвучил основные тезисы.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В нем конкретно представлены пять основных стратегических направлений. Это снижение уровня военной опасности и предотвращение военных конфликтов. То есть те действия, которые будут приниматься нами в политической, экономической, информационной и, собственно, военной сфере, чтобы это обеспечить. Это подготовка государства к обороне, охватывающей все сферы, начиная от экономики, заканчивая собственно военной сферой. Это варианты вооруженной защиты нашей страны при различных современных конфликтах.

А кроме того, это вопросы по подготовке экономики государства и государства в целом к функционированию в условиях ведения военных действий. Немаловажное внимание уделено такому аспекту, как поддержание международного мира и безопасности и ликвидация различного рода проявлений, которые могут повлиять на безопасность нашей страны.

Все эти направления детально расписаны в замысле. Определены соответствующие государственные органы, которые будут их реализовывать. Определен комплекс мер. И это все в последующем преобразится и реализуется в план обороны Республики Беларусь.