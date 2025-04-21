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С 22 апреля начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу

21 апреля 2025 07:47
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Войска Беларуси с 22 апреля начнут пополняться гражданами, призванными на срочную службу. Около тысячи молодых бойцов отправятся в войска только в первый день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 22 апреля начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу-2

Они усилят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Всего же в апреле-мае на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и формирований планируется направить около десяти тысяч человек. 24 мая вновь прибывшие в торжественной обстановке в присутствии командиров, старших товарищей и родных примут присягу, принесут клятву на верность родине и народу.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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