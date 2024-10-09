Павел Муравейко провёл инспекцию мероприятий проверки боевой готовности

Белорусы умеют защищать свою Родину и будут это делать, не сомневаясь ни в чем. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко провел инспекцию мероприятий проверки боевой готовности. Во время их реализации акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО. На контроле – готовность и способность выполнять задачи по предназначению.