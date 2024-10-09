Павел Муравейко провёл инспекцию мероприятий проверки боевой готовности
Белорусы умеют защищать свою Родину и будут это делать, не сомневаясь ни в чем. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Муравейко провел инспекцию мероприятий проверки боевой готовности. Во время их реализации акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО. На контроле – готовность и способность выполнять задачи по предназначению.
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Личный состав, в том числе военнообязанные, которые прибыли из запаса, восстановили свои навыки, сняли с хранения и привели в готовность к боевому применению вооружение, военную и специальную технику. Выдвинулись в районы по предназначению, где проведен комплекс мероприятий по маскировке, антидроновой защите, обеспечению радиоэлектронного прикрытия, и приступили к выполнению и решению задач в рамках оперативно-тактического учения Вооруженных Сил.
На территории Беларуси развернуто более 10 пунктов наведения авиации, они укомплектованы военнослужащими, прибывшими из запаса. Управлять авиацией, отражая удары с воздуха, – достаточно сложная задача. И, по оценке Генштаба, подразделения и личный состав с ней справляются. Военнослужащие оперативно восстановили навыки, после тренировки планово и качественно осуществляли наведение авиасудов на воздушные цели. Система подготовки бойцов и восстановления их навыков сработала эффективно.