Павел Муравейко посетил Центр допризывной подготовки в Мозыре

Воспитывать юных белорусов в духе патриотизма – крайне важная и ответственная задача. Ведь сегодняшним школьникам уже завтра предстоит строить будущее всей нашей страны. В Беларуси этим вопросам уделяется огромное внимание, а в деятельность вовлечены различные структуры и институты: от учреждений образования до государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 марта начальник Генерального штаба Вооруженных Сил посетил Центр допризывной подготовки юношей и медицинской подготовки девушек в Мозыре. Здесь ребят обучают оказанию первой помощи, навыкам защиты суверенитета Беларуси, прививают самостоятельность, ответственность и, конечно, любовь и уважение к своей Родине и истории. Юноши также проходят морально-психологическую подготовку к военной службе. Павел Муравейко пообщался с учащимися, обсудил с представителями местных органов власти и преподавателями насущные вопросы, дальнейшие направления сотрудничества.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Такие патриотические центры призваны для того, чтобы готовить наших маленьких граждан, зрелых школьников к восприятию своей Родины, своей страны, ее героического прошлого, исторических событий в том ракурсе, чтобы дальше двигать и продвигать свою страну. Это элементы подготовки гражданина, который в последующем будет стоять у руководства наших предприятий, наших экономических гигантов, может быть, даже когда-нибудь возглавит страну. Ведь страну может возглавить только гражданин этой страны.

В гости, как водится, не с пустыми руками: в фонд центра начальник Генштаба передал макеты автоматов АК-74 для проведения практических занятий по допризывной подготовке. Отметим, с 2009 года в центре прошли обучение около 15 тысяч учащихся 10-11 классов из 15 школ города.