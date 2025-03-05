В основе – опыт СВО! В Беларуси проверяют боеготовность армии

Хочешь мира – готовься к войне! Хочешь быть защищенным и чувствовать себя в безопасности – вооружайся по последнему слову техники. Эти суровые правила современного мира Беларусь усвоила давно и неизменно следует этой стратегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Очередное командно-штабное учение в эти дни проходит на полигоне под Барановичами.

Внезапный удар неприятеля. Главными силами противник пытается прорвать оборону наших войск. Обстановка максимально приближена к боевой. Это легенда командно-штабных учений.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сейчас условный противник продолжает наступление. Наши подразделения отражают атаку там, на первой линии обороны. Применяется артиллерия и штурмовая авиация.

Для этих военнослужащих маневры – финальная стадия проверки боеготовности. По результатам этапа подразделения оценят на способность выполнять поставленные боевые задачи. При составлении легенды учитывали современные тенденции применения различных видов вооружений. Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные. Подробнее. Милитари-экзамен не только для действующих военных, но и для военнообязанных. Из запаса призвали около 5 тысяч человек. Важно освежить их военные навыки и убедиться в способности в случае необходимости защитить страну. Особое внимание отработке приемов контрбатарейной борьбы, действиям штурмовых групп, а также обороне населенных пунктов и боевой работе в лесу.

Илья, военнообязанный:

В данном случае я тут прохожу переподготовку. В 2022 году я обучился по военно-учетной специальности как снайпер. Прошел сборы. И вот сейчас меня вписали в эту команду.

Дмитрий Струков, военнообязанный:

Переподготовка, что-то новое, что-то подзабыли, надо опять вспоминать. Стреляли много, хватает, чтобы вспомнить, как из чего изготовиться, прицелиться и попасть. Хватает у нас всего.

Эффективность внезапной проверки боеготовности доказана. Белорусская армия проводит подобные маневры не первый год. В нынешних реалиях военно-политической обстановки это самый действенный способ поддержать боеспособность Вооруженных Сил.