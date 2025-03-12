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На внезапной проверке системы теробороны Витебской области планируем обкатать ряд новых прорывных моментов – Муравейко

12 марта 2025 06:57
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Обкатать ряд новых прорывных моментов – такая цель стоит при проверке территориальной обороны в Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На внезапной проверке системы теробороны Витебской области планируем обкатать ряд новых прорывных моментов – Муравейко-2

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Павел Муравейко вручил распоряжение председателю Витебского областного исполнительного комитета Александру Субботину.

На внезапной проверке системы теробороны Витебской области планируем обкатать ряд новых прорывных моментов – Муравейко-4

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: 
На территории Витебской области мы начинаем внезапную проверку системы территориальной обороны, в ходе которой планируем обкатать ряд новых прорывных моментов. Во-первых, это ступенчатое формирование самих территориальных войск. Во-вторых, это подготовка органов огневой поддержки в территориальных подразделениях, которые мы оснастили современными средствами огневого поражения. Ну и естественно планируем отработать эти вопросы на новых создаваемых укрепленных районах, которые в том числе в Витебской области созданы. Буквально несколько минут назад руководителю области вручена соответствующая директива, ему уяснена задача.

Армии выигрывают сражения, в войнах побеждает народ. Именно следуя этой истине, в Беларуси создали и активно развивают систему территориальной обороны. Ее проверка в Витебской области рассчитана на полтора месяца. Планируется задействовать Поставский район. Это плановый процесс контроля готовности вертикали на местах – формировать, создавать и развивать территориальные войска.

# Павел Муравейко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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