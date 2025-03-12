На внезапной проверке системы теробороны Витебской области планируем обкатать ряд новых прорывных моментов – Муравейко

Обкатать ряд новых прорывных моментов – такая цель стоит при проверке территориальной обороны в Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

На территории Витебской области мы начинаем внезапную проверку системы территориальной обороны, в ходе которой планируем обкатать ряд новых прорывных моментов. Во-первых, это ступенчатое формирование самих территориальных войск. Во-вторых, это подготовка органов огневой поддержки в территориальных подразделениях, которые мы оснастили современными средствами огневого поражения. Ну и естественно планируем отработать эти вопросы на новых создаваемых укрепленных районах, которые в том числе в Витебской области созданы. Буквально несколько минут назад руководителю области вручена соответствующая директива, ему уяснена задача.

Армии выигрывают сражения, в войнах побеждает народ. Именно следуя этой истине, в Беларуси создали и активно развивают систему территориальной обороны. Ее проверка в Витебской области рассчитана на полтора месяца. Планируется задействовать Поставский район. Это плановый процесс контроля готовности вертикали на местах – формировать, создавать и развивать территориальные войска.