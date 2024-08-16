Муравейко: мы адекватно готовы отреагировать на такие провокации, как в Курске

В свою очередь, министр обороны Беларуси заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. А глава Гештаба рассказал, что в этой связи наши Вооруженные Силы значительно усилены. И в этот раз состав сил и средств больше.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Та масштабная резонансная провокация, которая проведена украинскими Вооруженными силами на территории Российской Федерации, в частности в Курской области, заставила нас пересмотреть состав сил и средств, которые мы привлекаем для обеспечения нашей безопасности. Мы нарастили группировку противовоздушной обороны, потому что факты залета в наше воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов участились. Мы создали необходимые условия для развертывания группировок с тяжелой техникой. Мы адекватно готовы отреагировать на подобные провокации, как состоялись в Курске. Мы контролируем нашу государственную границу, нарастили силы и средства разведки, ведем создание определенных запасов и возможностей для создания и развертывания группировок, объективно могу отметить, что сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, он больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и любым провокациям.