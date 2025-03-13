Плановые тактические учения прошли на полигоне Лепельский

Подразделения отработали ведение боевых действий в обороне. Задачи выполняли в условиях быстро меняющейся обстановки. Организовывали оборону, занимали позиции, оборудовали их в инженерном отношении, маскировали технику, вели разведку с использованием беспилотных авиационных комплексов и отрабатывали элементы оборонительного боя. Замысел разработан с учетом современных подходов и на основе опыта вооруженных конфликтов.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В настоящее время в белорусской армии происходит пик наращивания боевой подготовки. Мы вступили в ту фазу, когда фактически на всех полигонах, на всех участках местности ведется активная боевая работа соединений воинских частей и подразделений. Штабы готовятся к выполнению соответствующих задач. И в настоящее время этот процесс идет с очень большой динамичностью. Исходя из оценки современных процессов и ведения современных военных конфликтов, мы для себя сделали вывод, что основным способом, который дает возможность нарастить боевой потенциал Вооруженных Сил, является комплексная подготовка.

Современный офицер белорусской армии обязан соответствовать множеству различных требований. В их числе креативность, быстрота мышления, оперативность в принятии решений. А еще применение нестандартных способов ведения боевых действий. Ведь сегодня война – это противостояние интеллектов. На поле боя фактически разыгрывается шахматная партия. Победу одержит тот, кто применит современную стратегию, а не типовые приемы или комбинации. И в этой ситуации у офицеров – ключевая роль.