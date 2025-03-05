Павел Муравейко провёл командно-штабную тренировку на базе Военной академии Беларуси

Обеспечить слаживание и подготовку офицерского состава и органов управления. На базе Военной академии Беларуси прошла командно-штабная тренировка со слушателями и профессорско-преподавательским составом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятие провел начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны. Как отметил Павел Муравейко, подготовка офицеров и органов управления к решению задач по предназначению стартовала на фоне проверки механизированных воинских частей. И здесь есть несколько главных задач.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Первое, проверить уровень существующего или достигнутого качества подготовки. Во-вторых, оперативно использовать те новые наработки и военные практики, которые дают нам современные военные конфликты, в том числе конфликт в Украине, конфликты на Ближнем Востоке. Они очень интересные, очень занимательные, и большинство из них вполне применимо к нашей белорусской местности, к нашей белорусской земле. Поэтому не учитывать этот опыт было бы неправильно и даже кощунственно, потому что лучше учиться на чужих примерах, чем испытывать это на себе.

Педагоги и слушатели максимально погрузились в теорию и практику применения современных Вооруженных сил, ведения военных конфликтов. Параллельно нарабатываются исходные данные, чтобы осенью выйти на совместные стратегические учения с российскими коллегами «Запад-2025».