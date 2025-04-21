В Могилёвской области проходит патриотический проект «80 мирных лет»

В преддверии важнейшей для каждого белоруса даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – по всей стране проходят торжественные мероприятия. Их дополнил и патриотический проект в Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон «80 мирных лет» организован областным профсоюзом работников ЖКХ и сферы обслуживания. В рамках проекта трудовые коллективы отправятся в экскурсии по памятным местам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Участники посетят мемориалы и музеи.

Татьяна Судакова, главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания:

Как правило, наша областная организация проводит такие туристические маршруты как минимум раз в полгода, и наши люди, когда побывают уже неоднократно там, они постоянно нам звонят, спрашивают: «А когда мы поедем в следующий раз? А можно ли нам взять своих детей?»

Тема подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне является связующей нитью между нашими детьми и нами.

Предыдущие инициативы, такие как «Дорогами памяти» и «Дело каждого», наглядно показали, насколько важна тема сохранения исторической памяти. С каждым годом все больше молодежи присоединяется к этим начинаниям.