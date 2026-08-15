Новости по тегу #Павел Егоров

Давайте заглянем в сквер у гостиницы «Беларусь», в парк Павлова, Яблоневый сквер и другие локации.
Проект, организованный Президентским спортивным клубом, превратил парк имени Уго Чавеса в настоящую арену для экстремального спорта и современного уличного искусства.
А еще поговорили о том, как воплощаются в жизнь масштабные спортивные идеи.
Занятия проводят на шести площадках в разных районах столицы. Вы можете выбрать подходящую для вас локацию, вид активности и записаться уже сейчас.
Бесплатные тренировки на свежем воздухе с профессиональными тренерами, десятки направлений на любой вкус и возможность заниматься спортом всей семьей.
Мальчишки и девчонки в возрасте от 14 до 15 лет проходят квалификации в трех видах борьбы – вольной, греко-римской и женской.
168 сильнейших ребят со всей страны определяли лучших в трех возрастах.
Организаторы подарили любителям здорового образа жизни запоминающийся праздник.
7 сентября будет финальное завершение нашего проекта «Спорт для всех». Будут такие большие тренировки, как зумба, латина, где все смогут попробовать себя. Также другие активности. Все на открытом воздухе в рамках полумарафона.
В городе продолжается проект «Спорт для всех».
Президентскому спортивному клубу 7 июля исполняется 20 лет. Юбилей! Возраст молодой, но сделано для отечественного спорта этой организацией во главе с Дмитрием Лукашенко очень много. Сегодня под патронажем клуба успешно реализуются 32 проекта.
У проекта «Спорт для всех» новый виток. Его история началась летом 2021-го. А что ждет активных белорусов сегодня?
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