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Новости по тегу #Павел Егоров

От бадминтона до йоги: какие активности предлагает «Спорт для всех» в Минске?
15 августа 2026 13:07

От бадминтона до йоги: какие активности предлагает «Спорт для всех» в Минске?

Фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске
11 июля 2026 10:56

Фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске

Как дела у белорусов со спортом – рассказал помощник председателя ПСК Павел Егоров
05 июля 2026 18:39

Как дела у белорусов со спортом – рассказал помощник председателя ПСК Павел Егоров

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске
10 июня 2026 11:18

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске

Новый сезон проекта «Спорт для всех» – рассказываем, какие тренировки подготовили организаторы для минчан
04 июня 2026 14:07

Новый сезон проекта «Спорт для всех» – рассказываем, какие тренировки подготовили организаторы для минчан

Команда Минской области стала победительницей четвертого сезона «Лиги Храбрых»
01 марта 2026 19:00

Команда Минской области стала победительницей четвертого сезона «Лиги Храбрых»

«Снежный снайпер – 2026»! В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону
15 февраля 2026 18:34

«Снежный снайпер – 2026»! В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон
08 сентября 2025 06:55

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон

Проект «Спорт для всех» масштабно завершит летний сезон на стадионе «Динамо»
06 сентября 2025 15:22

Проект «Спорт для всех» масштабно завершит летний сезон на стадионе «Динамо»

Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе
21 июля 2025 18:34

Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе

20 лет развития: как изменилась работа Президентского спортивного клуба – интервью с зампредседателя
06 июля 2025 18:00

20 лет развития: как изменилась работа Президентского спортивного клуба – интервью с зампредседателя

Бесплатные тренировки в районах Минска! Выяснили, как присоединиться к проекту «Спорт для всех»
31 мая 2025 14:06

Бесплатные тренировки в районах Минска! Выяснили, как присоединиться к проекту «Спорт для всех»