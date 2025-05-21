Дмитрий Лукашенко переизбран на пост председателя Президентского спортивного клуба

В штаб-квартире НОК состоялось общее собрание Центрального совета и делегатов Президентского спортивного клуба, где были поведены итоги работы за последние 5 лет и намечены приоритетные направления на следующий цикл, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На собрании присутствовали 24 делегата, представители разных спортивных ведомств и структур. В открытом голосовании единогласным решением был утвержден обновленный состав Центрального совета, в который вошли семь человек. Среди них две новые фамилии: Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации, и Алим Селимов, руководитель отечественной борьбы.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Хочу поблагодарить всех делегатов, руководство клуба за оказанное доверие. Безусловно, со своей стороны буду стараться и делать все, что в моих силах и возможностях, чтобы сделать работу плодотворной и эффективной. Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Очень важно, когда спорт является основой нашего государства, поэтому будем работать. Мы как вновь избранные члены спортивного клуба будем максимально отдаваться этой работе, предлагать новые идеи.

Затем состоялись выборы председателя Президентского спортивного клуба, руководителем которого уже 20 лет является Дмитрий Александрович Лукашенко. Единогласным решением он был переизбран на новый срок. За время работы под руководством Дмитрия Лукашенко клуб расширил свою деятельность в разных направлениях спорта. Большую финансовую поддержку организация оказывает практически всем федерациям. Стипендиаты Президентского спортивного клуба в разные годы сегодня являются ведущими спортсменами национальных команд, которые завоевывают медали на самых престижных соревнованиях. В этом в списке и олимпионики Иван Литвинович, Евгений Золотой, Абубакар Хаслаханов, Мария Гнедчик и многие другие. Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

Клуб выплатил свыше 1 920 стипендий, что на 54 % больше, чем в отчетном периоде. Мы можем говорить о том, что нынешняя элита белорусского спорта в большей части формируется из спортсменов, прошедших через проект стипендий Президентского спортивного клуба. Нам удалось значительно сократить потери перспективных спортсменов и тренеров при их переходе во взрослый спорт и дать им важную опору для выхода на самый высокий уровень.

Новые проекты по поддержке спорта и здорового образа жизни – «Дотянись до мечты» и «Спортивное право».