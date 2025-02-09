В Раубичах наградили победителей республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

В Раубичах завершились республиканские соревнования среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Венчала праздник биатлона церемония награждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Раубичах завершились республиканские соревнования среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Венчала праздник биатлона церемония награждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За плечами остались сотни часов тренировок, а также тысячи километров и выстрелов. Старания не были напрасными. Олимп покорили лучшие из лучших. Юноши и девушки выдержали серьезную конкуренцию. Только в заключительный день на награды претендовали более 160 человек, а включая предварительные этапы в нынешнем «Снежном снайпере» приняли участие более 14 тысяч юных биатлонистов.
«Главное, чтобы была цель». В Раубичах определились первые обладатели наград турнира «Снежный снайпер».
Праздник спорта получился на славу. Сегодня были разыграны 9 комплектов медалей. Во многих видах соревновательной программы – борьба шла до последних метров дистанции. В медальном зачете финального этапа победила команда Минска.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Детский спорт – это наше будущее. Вот сегодня эти маленькие ребята, девочки и мальчики, вышли на лыжню. Вы же понимаете, что во всех регионах по-разному. В Бресткой области снега нет, в Гомельской области снега нет, в Витебске и Минске есть. Они готовились к этим соревнованиям на лыжероллерах. Вот сегодня на пьедестале почета девочка стоит. Я и спрашиваю что, вот как ты в Барановичах? Она говорит, что на лыжах не бегала. Но вот это желание и тяга к спорту стоит дорогого. Они своим примером показывают как надо сегодня, вот в таких условиях, готовится и побеждать.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
С каждым годом мы наблюдаем большой интерес не только у родителей и тренеров. Самое главное, что мы видим в социальных сетях, какое количество деток следит за турниром и интересуется его развитием. В этом году как никогда, из-за таких теплых аномальных условий, детки переживали о том, состоится ли финал «Снежного снайпера». Но вот мы, организаторы, оправдали их желания и сделали все возможное, чтобы праздник состоялся.
Атмосфера праздника царила в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта с самого утра. Сотни людей пришли поддержать своих родных и близких. Глядя на восторженные глаза зрителей и самих участников можно не сомневаться – традиция проведения турнира будет продолжена и в следующем году.