Команда Городского центра олимпийского резерва стала победителем республиканского теннисного турнира «Золотая ракетка»

Победители республиканского теннисного турнира среди детей до 12 лет «Золотая ракетка» в этом году стала команда Городского центра олимпийского резерва, сообщили в программе «Спорттаймер».

В острой борьбе и жесткой конкуренции участники шли к победе целых полгода. Из 17 дружин в главный старт пробились четыре. Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, и юные теннисисты могут проявить себя во всех существующих амплуа в теннисе. Это и одиночный разряд, и пара, и микст. А итоги подводятся суммарно и побеждает команда. Также данный формат позволяет отечественным специалистам увидеть талантливых ребят из всей страны.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В первую очередь турнир получается интересным, потому что представители федерации тенниса Республики Беларусь делают тот проект, который будет полезен для развития вида спорта, и предлагаются те формы проведения соревнований, те ивенты, которые приносят результат.