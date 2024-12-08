Команда Городского центра олимпийского резерва стала победителем республиканского теннисного турнира «Золотая ракетка»

Победители республиканского теннисного турнира среди детей до 12 лет «Золотая ракетка» в этом году стала команда Городского центра олимпийского резерва, сообщили в программе «Спорттаймер».
Победители республиканского теннисного турнира среди детей до 12 лет «Золотая ракетка» в этом году стала команда Городского центра олимпийского резерва, сообщили в программе «Спорттаймер».
В острой борьбе и жесткой конкуренции участники шли к победе целых полгода. Из 17 дружин в главный старт пробились четыре. Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, и юные теннисисты могут проявить себя во всех существующих амплуа в теннисе. Это и одиночный разряд, и пара, и микст. А итоги подводятся суммарно и побеждает команда. Также данный формат позволяет отечественным специалистам увидеть талантливых ребят из всей страны.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
В первую очередь турнир получается интересным, потому что представители федерации тенниса Республики Беларусь делают тот проект, который будет полезен для развития вида спорта, и предлагаются те формы проведения соревнований, те ивенты, которые приносят результат.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мне очень радостно, что в конце прошлого сезона представители ГЦОРа мне сказали, что в следующем году мы обязательно победим, чтобы на таком красивом финале стоять на первом месте. Мне сейчас подошли и сказали: вы видите, мы сдержали обещание. Поэтому я их всех поздравляю. И, пользуясь возможностью, хочу сказать большие слова благодарности Президентскому спортивному клубу, Дмитрию Александровичу за то, что они нас поддерживают. Это не один турнир. Мы видим сейчас, конечно, этот красивый финал, но это целый год плотной работы.