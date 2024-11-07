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Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 16 лет стала победителем Кубка ПСК в формате 3х3

07 ноября 2024 18:37
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Уверенная победа. Юниорская сборная Беларуси по хоккею стала победителем Кубка Президентского спортивного клуба в формате 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 16 лет стала победителем Кубка ПСК в формате 3х3-1

За трофей боролись 4 дружины. Это юниорские сборные Беларуси и Казахстана, команда России до 16 лет и женская национальная сборная России. В полуфинале наши юниоры праздновали победу над сверстниками из Казахстана – 4:1, а затем, в решающем поединке, взяли верх над юношами из России с тем же счетом.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 16 лет стала победителем Кубка ПСК в формате 3х3-3

Владислав Кессо, защитник сборной Беларуси (U-18) по хоккею:
Важно было победить, чтобы быть на эмоциональном подъеме, чтобы это нам дало толчок для легкой игры в дальнейшем. У нас задача – постараться забрать два турнира.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 16 лет стала победителем Кубка ПСК в формате 3х3-5

Степан Пономарев, главный тренер сборной Беларуси (U-18) по хоккею:
Для нас это небольшой допинг для последующих игр в основном турнире. Начали немножко нервно в первую игру, во второй уже выглядели более уверенно. Все выполнили свою работу – это привело к положительному результату.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 16 лет стала победителем Кубка ПСК в формате 3х3-7

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Захватывающие формулы, которые интересны болельщику. Почему? Потому что небольшое количество спортсменов на площадке, становится намного интенсивнее борьба, высокие скорости, а именно, это любят болельщики. 

Завтра турнир продолжится в классическом формате. Сборной Беларуси до 17 лет предстоит сыграть против команды России до 16 лет, а во втором поединке дня встретятся юниорские сборные Беларуси и России. Победитель станет известен в субботу.

# Павел Егоров # Хоккей Беларуси

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