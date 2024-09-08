На стадионе «Динамо» после полумарафона разыграли велосипеды

Воодушевившись победами наших профессиональных атлетов 8 сентября тысячи любителей спорта приняли участие в Минском полумарафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми финишировали на основной дистанции в 21 километр Владислав Прямов из Гомельской области и витебчанка Марина Доманцевич – рекордсменка в женском забеге уже в третий раз забирает первое место на полумарафоне.

Всего было пять дистанций. Завершились старты семейным забегом, в котором самых юных участников сопровождали родители. Все участники стартов получили медали. В 2024 году они были особые – с изображениями знаковых достопримечательностей столицы: Национальной библиотекой, стадионом «Динамо», Большим театром и Белгосцирком. Стали известны победители Минского полумарафона – собрали яркие фото забега.

У стадиона «Динамо» развернулась большая презентационная площадка, организованная Президентским спортивным клубом. Футбольный фристайл, испытания на ловкость, пилатес и тренировки на воркаут-зонах – посетители смогли проверить уровень спортивной подготовки и открыть для себя новые направления на множестве интересных локаций. Здесь же состоялся масштабный розыгрыш велосипедов. Победителей определили с помощью лототрона. Его крутил вместе со своей дочкой председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Ольга Цеховая:

Я очень рада и счастлива. Мы участвовали в полумарафоне на 5 километров вместе с моими коллегами, и решили поучаствовать здесь в розыгрыше велосипедов. Это просто невероятно, я никогда не выигрываю в каких-то конкурсах. А здесь мне повезло. Этот велосипед я для сына выиграла.