В Минске прошёл финал третьего сезона турнира по борьбе «Лига Храбрых»

Совсем не детская борьба и сильнейшая конкуренция. В столице состоялся финал третьего сезона «Лиги Храбрых». В очередной раз в схватке за золото сошлись спортсмены Могилевской области и Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Их по праву можно называть лучшими, ведь ребята прошли серьезный, многоступенчатый отбор. Более полутора тысяч юных борцов со всей страны имели возможность проверить свои силы, но до финала дошли самые искушенные. Причем это представители сразу трех видов борьбы: вольной, женской и греко-римской.

Главный матч получился зрелищным и результативным. Несмотря на то, что участники – дети, все было по-взрослому: эмоциональные поединки, несогласие с судейскими решениями, споры, слезы и радость. Каждому предоставилась возможность заявить о себе на всю страну. Под пристальным оком почетных гостей.