В Минске прошёл финал третьего сезона турнира по борьбе «Лига Храбрых»
Совсем не детская борьба и сильнейшая конкуренция. В столице состоялся финал третьего сезона «Лиги Храбрых». В очередной раз в схватке за золото сошлись спортсмены Могилевской области и Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Их по праву можно называть лучшими, ведь ребята прошли серьезный, многоступенчатый отбор. Более полутора тысяч юных борцов со всей страны имели возможность проверить свои силы, но до финала дошли самые искушенные. Причем это представители сразу трех видов борьбы: вольной, женской и греко-римской.
Главный матч получился зрелищным и результативным. Несмотря на то, что участники – дети, все было по-взрослому: эмоциональные поединки, несогласие с судейскими решениями, споры, слезы и радость. Каждому предоставилась возможность заявить о себе на всю страну. Под пристальным оком почетных гостей.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Задумка заключалась в том, чтобы придать этому турниру максимальную медийность и уже с этого возраста готовить ребят к такому блеску. Это очень важно, чтобы дети видели внимание и с этих как раз таки рядовых поединков у них оставалось прекрасное послевкусие. Прекрасную оценку ребята дают нашему турниру, и таким образом каждый хочет как-то проявить себя, чтобы представить свою область.
Арсен Манукян (Россия):
Очень переживал, чтобы мы прошли дальше, в четвертьфинал. За всех болел. Очень счастлив, что сейчас выиграл. Доказал, что я лучший здесь.
Ислам Юсупов, участник турнира (Россия):
Готовился много. Было тяжело. Моментами лишнее делал, мог выиграть досрочно.
Командный турнир «Лига Храбрых» стал уже доброй традицией и проводится не первый год под патронажем Президентского спортивного клуба. Значение данного старта переоценить сложно. Здесь спортсмены набираются опыта, тренеры рассматривают резерв, а зрители и родители получают возможность окунуться в атмосферу праздника. Поэтому четвертому сезону быть!