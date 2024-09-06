Яркие эмоции и борьба сильнейших. 6 сентября на полях клуба «Минск» определились победители республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении четырех дней за призы турнира боролись девочки от 9 лет и мальчики в трех возрастных категориях. В женском финале равных не было столичной команде «Сябры». У парней в младшей группе победил коллектив «Метеор» из Витебской области. Среди ребят до 13 лет кубок завоевала дружина «Талант». Завершила финальный этап игра старших ребят. Здесь также равных не было талантливым футболистам из Гродненской области – 5:0 – уверенная победа над минчанами.

Руслан Корнев, тренер команды «Талант» (Гродненская область):

Для меня лично в «Кожаном мече» пятый финал и пятая победа, ну, наверное, не самая трудная, скажем, но одна из таких сложных была игр. Предыдущие игры, которые мы прошли, скажем, на одной ноге, а вот в финале уже встретили сопротивление. Немножко, наверное, не справились сначала со своими скоростями. Преподали урок сопернику в предыдущих матчах, а сегодня должны были уже дать ответ, скажем, себе – можем мы вообще обыграть, выиграть, одержать победу в турнире в общем.

Вадим Волобуев, победитель турнира (команда «Талант», Гродненская обл.):

Первый этап был сложный, но во втором этапе мы собрались.

Роман Зборовский, победитель турнира (команда «Талант», Гродненская обл.):

Потом тренер нам поднял мотивацию, мы собрались и выиграли их. В отборочном этапе областном нам было не тяжело, а вот здесь уже другой уровень команды, и надо было настраиваться на каждую игру как на серьезную. Турнир «Кожаный мяч» в Беларуси появился еще в 90-х годах. В 2007-м стал проходить при поддержке Президентского спортивного клуба. Сегодня его можно назвать самым масштабным и зрелищным проектом, который поддерживает организация.