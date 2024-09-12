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В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче

12 сентября 2024 19:00
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Спорт для всех. На базе дома-интерната в Василишках состоялось открытие новой площадки по бочче. Мероприятие прошло при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче-2

Бочче – игра в шары, одновременно напоминающая гольф и бильярд. Впервые появилась на территории Италии. Здесь важна не столько физическая выносливость, сколько ловкость и умение мыслить логически. Правила довольно просты, поэтому играть в нее могут все, в том числе люди с ограниченными возможностями. 

В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче-4

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Президентский спортивный клуб огромное внимание уделяет в том числе поддержке такого очень важного движения, как Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». На протяжении уже многих лет оказывается не только финансовая, но и уже практическая помощь, реализуется двусторонний план ежегодных мероприятий. И с прошлого года мы начали реализовывать очень важно направление – развитие спортивной инфраструктуры. Данные объекты позволяют проводить соревнования международного уровня по данному виду спорта.

Также состоялись мастер-классы и спортивные матчи по бочче между командами из Василишек и Руденска. В рамках мастер-класса ребята продемонстрировали, как проходит игровой процесс и поделились тактическими нюансами игры.

# Павел Егоров # Спортивные игры # Президентский спортивный клуб

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