В Василишках торжественно открыли новую площадку по бочче

Спорт для всех. На базе дома-интерната в Василишках состоялось открытие новой площадки по бочче. Мероприятие прошло при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бочче – игра в шары, одновременно напоминающая гольф и бильярд. Впервые появилась на территории Италии. Здесь важна не столько физическая выносливость, сколько ловкость и умение мыслить логически. Правила довольно просты, поэтому играть в нее могут все, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Президентский спортивный клуб огромное внимание уделяет в том числе поддержке такого очень важного движения, как Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». На протяжении уже многих лет оказывается не только финансовая, но и уже практическая помощь, реализуется двусторонний план ежегодных мероприятий. И с прошлого года мы начали реализовывать очень важно направление – развитие спортивной инфраструктуры. Данные объекты позволяют проводить соревнования международного уровня по данному виду спорта.

Также состоялись мастер-классы и спортивные матчи по бочче между командами из Василишек и Руденска. В рамках мастер-класса ребята продемонстрировали, как проходит игровой процесс и поделились тактическими нюансами игры.