Новости по тегу #Паркинг

Приложение станет современной альтернативой существующему сайту «Парковка.бай». При этом в городе продолжит действовать система абонементов.
Это позволит решить вопрос стихийных стоянок и разгрузить центр города. Инфраструктура в столице активно развивается. Сегодня на платных парковках Минска 5 600 машиномест.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома.
В городе 72 платные парковки, из которых лишь 6 – закрытого типа. В общей сложности доступно более 5,5 тысяч машиномест, в 2025 году планируется расширение инфраструктуры.
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