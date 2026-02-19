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Новости по тегу #Паркинг

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок
19 февраля 2026 07:22

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч
24 апреля 2025 17:43

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч

Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев
14 апреля 2025 13:37

Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев

Количество парковочных мест в Минске вырастет до 10 тысяч в 2025 году
17 января 2025 15:13

Количество парковочных мест в Минске вырастет до 10 тысяч в 2025 году

«Не хватает ясного и внятного законодательства». Можно ли парковаться автомобилистам на месте для зарядки электрокаров?
05 апреля 2022 11:00

«Не хватает ясного и внятного законодательства». Можно ли парковаться автомобилистам на месте для зарядки электрокаров?

В Минске парковки внутри второго кольца планируют сделать платными
29 марта 2021 19:33

В Минске парковки внутри второго кольца планируют сделать платными

Когда заработает паркинг на улице Могилёвской в Минске?
25 февраля 2021 20:22

Когда заработает паркинг на улице Могилёвской в Минске?

Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске
09 марта 2020 21:04

Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей
18 января 2020 08:28

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?
16 января 2020 08:11

Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?
15 января 2020 13:50

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Ещё три парковки в Минске стали платными
08 января 2020 14:32

Ещё три парковки в Минске стали платными