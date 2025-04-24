В 2025 году количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это позволит решить вопрос стихийных стоянок и разгрузить центр города. Инфраструктура в столице активно развивается. Сегодня на платных парковках Минска 5 600 машиномест. Но этого пока не достаточно. Как в городе решается вопрос с парковками узнала Яна Лысякова.

Бизнес-леди Ангелина Левкович часто бывает по делам в одном из новых жилых комплексов. Район активно застраивается и здесь остро стоит вопрос с парковочными местами. Ангелина Левкович:

Здесь проблемы с парковками. А если здесь какие-то встречи, то стараюсь их куда-нибудь перенести в центр. Я считаю, что изначально нужно было строить подземные парковки под каждым домом для того, чтобы было максимально комфортно.

Автомобилисты не спешат изменять своей привычке парковаться максимально близко ко входу в подъезд. А ведь в шаговой доступности есть многоуровневые автостоянки. Нужно всего лишь пройти несколько метров. И так практически в каждом районе. Сейчас в современных жилых комплексах параллельно с многоэтажками строятся и паркинги.