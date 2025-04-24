Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч
В 2025 году количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это позволит решить вопрос стихийных стоянок и разгрузить центр города. Инфраструктура в столице активно развивается. Сегодня на платных парковках Минска 5 600 машиномест. Но этого пока не достаточно.
Как в городе решается вопрос с парковками узнала Яна Лысякова.
Бизнес-леди Ангелина Левкович часто бывает по делам в одном из новых жилых комплексов. Район активно застраивается и здесь остро стоит вопрос с парковочными местами.
Ангелина Левкович:
Здесь проблемы с парковками. А если здесь какие-то встречи, то стараюсь их куда-нибудь перенести в центр. Я считаю, что изначально нужно было строить подземные парковки под каждым домом для того, чтобы было максимально комфортно.
Автомобилисты не спешат изменять своей привычке парковаться максимально близко ко входу в подъезд. А ведь в шаговой доступности есть многоуровневые автостоянки. Нужно всего лишь пройти несколько метров. И так практически в каждом районе. Сейчас в современных жилых комплексах параллельно с многоэтажками строятся и паркинги.
Яна Лысякова, корреспондент:
Это парковка на улице Розы Люксембург рассчитана на 300 машиномест. И уже скоро здесь можно будет оставить свой автомобиль. Всего в Московском районе в этом году появится пять новых объектов для стоянки машин на 1 281 место.
Они расположатся на улицах Розы Люксембург, Щорса и проспекте Дзержинского. Уже сейчас формируются планы на 2026 год.
Подробности в видео.