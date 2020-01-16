Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?

Говорили какое-то время об оптимизации движения и ограничении личного транспорта в определённые часы на конкретных улицах. Актуально ли это, разбираемся в программе «Большой город».
Говорили какое-то время об оптимизации движения и ограничении личного транспорта в определённые часы на конкретных улицах. Актуально ли это, разбираемся в программе «Большой город».
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Говорить о том, что это все будет принято в ближайшее время, пока преждевременно. Мы анализируем ситуацию, рассматриваем различные варианты. Но говорить о том, что с завтрашнего дня или с предстоящего года мы уже будем делать запрет на въезд или ограничения на въезд в какие-то части города, пока еще преждевременно.