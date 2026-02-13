Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра

Минск – это город, который по праву можно назвать одной из самых ярких культурных точек на карте Европы. Если душа столицы в ее архитектуре, то сердцебиение в театрах. Именно здесь на сценах рождается живое трепетное искусство, способное говорить со зрителем на языке чувств, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Один из самых динамичных и смелых – Белорусский государственный молодежный театр. Его визитная карточка – эксперимент, поиск новых форм и доверие к молодым талантам. Прямо сейчас здесь идет работа над постановкой под названием «Хрупкость». «Хрупкость» – это премьера этого сезона, родившаяся всего за 2,5 месяца. В ее основе современная хореография – симбиоз модерна и контемпорари, где тело становится главным инструментом для рассказа целой жизни.

Александра Буяльская, режиссер-постановщик, хореограф Белорусского государственного молодежного театра:

Танец – это универсальное искусство. Потому что можно передать любые эмоции – от радости до грусти. «Хрупкость» – это про жизнь, про цикл жизни от рождения до смерти. О том, что в каждом этом периоде мы хрупкие. Наша жизнь хрупка и наши эмоции хрупки. Мы рассказываем про детство, юность, зрелость и старость.

В постановке задействовано шесть артистов. Их задача не сыграть, а прожить на сцене возраст, который еще впереди или воскресить в теле эмоции давно ушедшего детства. В спектакле нет ни одного слова. Все передается на языке музыки и пластики. Это работа на грани возможного.