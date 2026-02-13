Прямой эфир

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета

13 февраля 2026 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О городском искусстве и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Светлана Винокурова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Что депутаты инициировали в Год белорусской женщины?

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета-2

Светлана Винокурова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я внесла предложение, что, может быть, один день надо добавить к отпуску женщинам. Надо просчитать. Если финансово это возможно, пусть бы этим год тоже запомнился. Конечно, не одна организация, не одно предприятие не останется без того, чтобы реализовывать эту программу. Потому что это государственная политика, которая еще раз подчеркивает – женщина-труженица. Все предприятия, организации, государственные прежде всего, озабочены выработкой планов мероприятий по реализации этого года. Конечно, Минский городской Совет депутатов не остался в стороне. Поэтому задача была такая поставлена. В прошлую пятницу на внеочередной сессии был одобрен план. Пока он состоит – больше 10 пунктов в нем по реализации депутатских инициатив, связанных с женщинами. Они предполагают целый ряд мероприятий. Конечно, 8 марта не останется без внимания.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Светлана Винокурова # Год белорусской женщины

Другие новости рубрики

Все новости
Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета
13 февраля 2026 14:33

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета

В Любани чествовали воинов-интернационалистов
13 февраля 2026 14:17

В Любани чествовали воинов-интернационалистов

Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра
13 февраля 2026 14:15

Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра