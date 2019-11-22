Портят газон и мешают трамваям. На Чапаева водители организовали нелегальную парковку

Новости Беларуси. На улице Чапаева водители организовали нелегальную парковку. Жителям это не нравится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за такого поведения автолюбителей периодически случаются даже сбои в графике движения трамваев. Машины также портят газон и разводят грязь на тротуаре. Жители предполагают, что проблему решит установка ограждения, которое будут препятствовать заезду автомобилей на зеленую зону вдоль трамвайных путей. А пока приходится мириться с неудобствами.