Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Отозваться столь нелестно о своих дворах могли бы многие минчане. Испытание «припаркуй машину после работы» – страшный сон автовладельцев, особенно из спальных районов. В жертву приносятся газоны, тротуары и отношения с соседями, машины которых поневоле приходится подпирать.

Минчанин: Здесь творится беспредел. Я ни в одном дворе Минска не видел такого бардака из машин.

Все эти проблемы были знакомы и жильцам дома номер 29 по улице Жуковского. Казалось бы, рядом крытый паркинг. Но цена одного машино-места сопоставима со стоимостью однушки в небольшом городке. Пустыри вокруг дома навели на мысль о строительстве парковки. В поисках решения проблемы жильцы вышли на Виктора Михайловича.

Виктор Жлобич, председатель гаражного кооператива:

Обращаются, что у нас во дворе проблема с машинами, и рядом есть пустырь, где можно что-то сделать. Мы берем этот участок в разработку, занимаемся с городскими властями, проводим опросы, выделяем эту землю, набираем людей и начинаем строить за счет средств людей, которые живут в соседних домах.

Парковка появилась менее чем за год. На 75 машин. С видеонаблюдением, освещением и умным шлагбаумом.