Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске

Новости Беларуси. Решить вопрос с парковкой еще на пути к ней. Удобное приложение для водителей разрабатывают в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С его помощью можно будет узнать о наличии свободных мест на всех парковках города. Причем как государственных, так и частных. Специально для этого сейчас работают над созданием единой базы всех парковок столицы. Приложение может появится в ближайшие месяцы.