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Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске

09 марта 2020 21:04
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Новости Беларуси. Решить вопрос с парковкой еще на пути к ней. Удобное приложение для водителей разрабатывают в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске-1

С его помощью можно будет узнать о наличии свободных мест на всех парковках города. Причем как государственных, так и частных. Специально для этого сейчас работают над созданием единой базы всех парковок столицы. Приложение может появится в ближайшие месяцы.

# Паркинг # общество # Фотофакт

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