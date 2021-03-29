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В Минске парковки внутри второго кольца планируют сделать платными

29 марта 2021 19:33
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Новости Беларуси. До конца 2022 года все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске планируют сделать платными. Такое поручение дал мэр города во время оперативного совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске парковки внутри второго кольца планируют сделать платными-1

Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4 000 машино-мест. Ее планируется развить до 10 тысяч. Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.

Также до конца весны поручено очистить Минск от автохлама. А до 5 апреля – привести в порядок чердаки и подвалы столичного жилфонда.

# Паркинг # общество # Фотофакт

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