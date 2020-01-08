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Ещё три парковки в Минске стали платными

08 января 2020 14:32
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Новости Беларуси. Информационные щиты и дорожные знаки установили, разметку нанесут весной. В Минске еще три парковки стали платными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ещё три парковки в Минске стали платными-1

Они находятся неподалеку друг от друга: на улице Фабрициуса, в переулках Молочном и Стекольном. Площадки рассчитаны почти на 190 автомобилей. Час стоянки в будние с 09:00 до 18:00 будет стоить рубль. Всего в Минске пять закрытых и 53 открытые парковки. Мы спросили у минчан, как они относятся к увеличению количества таких стоянок.

Ещё три парковки в Минске стали платными-4

Готовы платить, лишь бы была хорошая парковка, а не то что сейчас.

Ещё три парковки в Минске стали платными-7

От того, что парковки платные или не платные… они все равно должны быть. Будут платные – будем платить деньги.

Ещё три парковки в Минске стали платными-10

Отрицательно, конечно! Чем больше платить, тем хуже. А что лучше – асфальт другой положили или плитку? Ничего же не заменили.

# Паркинг # общество # Фотофакт

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