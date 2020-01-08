Ещё три парковки в Минске стали платными

Новости Беларуси. Информационные щиты и дорожные знаки установили, разметку нанесут весной. В Минске еще три парковки стали платными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они находятся неподалеку друг от друга: на улице Фабрициуса, в переулках Молочном и Стекольном. Площадки рассчитаны почти на 190 автомобилей. Час стоянки в будние с 09:00 до 18:00 будет стоить рубль. Всего в Минске пять закрытых и 53 открытые парковки. Мы спросили у минчан, как они относятся к увеличению количества таких стоянок.

Готовы платить, лишь бы была хорошая парковка, а не то что сейчас.

От того, что парковки платные или не платные… они все равно должны быть. Будут платные – будем платить деньги.