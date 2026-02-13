Нежелательные места – где нельзя строить дом, рассказала эксперт

Мой дом – моя крепость. Каждый из нас слышал эту фразу, в которой действительно заложено очень много смысла. Дом – это наш оберег, место силы и убежище. Но не всегда так бывает, как ни странно. Иногда он может навлечь беду и несчастье. О том, как построить дом по всем правилам фэншуй, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
С точки зрения фольклористики, где можно, нужно построить дом?
Алена Цатурова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:
Я лучше скажу, где не нужно. Наши предки верили в то, что при выборе дома нужно выбирать такой дом, где ты будешь чувствовать себя комфортно, хорошо. Почему наши предки говорили, что родная хатка – добрая матка. То есть там должно быть уютно и тепло. Где нельзя строить – там, где было кладбище, где пролилась кровь, где были дороги. То есть эта энергетика дорог, перемены. Это нежелательные места.
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