Нежелательные места – где нельзя строить дом, рассказала эксперт

Мой дом – моя крепость. Каждый из нас слышал эту фразу, в которой действительно заложено очень много смысла. Дом – это наш оберег, место силы и убежище. Но не всегда так бывает, как ни странно. Иногда он может навлечь беду и несчастье. О том, как построить дом по всем правилам фэншуй, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:

С точки зрения фольклористики, где можно, нужно построить дом?