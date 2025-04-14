Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев

Вклад Минска в ВВП страны, порядок на каждом метре, решение проблем с парковками и жилищное строительство. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фундамент развития города – экономика. Столица удерживает высокие темпы, несмотря на базу прошлого года. Напомним, в 2024 году валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Растет промышленное производство и зарплаты минчан. Однако Президент обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

По мнению мэра столицы, долгостроев в Минске нет. Есть дома с нарушением нормативных сроков строительства – два-три месяца. Требования к застройщикам будут ужесточаться, ведь в столице практически нет свободных территорий для новых кварталов. Что касается градостроительной политики, то она сохраняет социальную направленность. Ради этих целей по поручению главы государства реализуют проект в микрорайоне Зеленый Бор. Обсудили сегодня и развитие парковочного пространства.