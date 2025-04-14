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Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев

14 апреля 2025 13:37
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Вклад Минска в ВВП страны, порядок на каждом метре, решение проблем с парковками и жилищное строительство. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев-2

Фундамент развития города – экономика. Столица удерживает высокие темпы, несмотря на базу прошлого года. Напомним, в 2024 году валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Растет промышленное производство и зарплаты минчан. Однако Президент обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

По мнению мэра столицы, долгостроев в Минске нет. Есть дома с нарушением нормативных сроков строительства – два-три месяца. Требования к застройщикам будут ужесточаться, ведь в столице практически нет свободных территорий для новых кварталов. Что касается градостроительной политики, то она сохраняет социальную направленность. Ради этих целей по поручению главы государства реализуют проект в микрорайоне Зеленый Бор. Обсудили сегодня и развитие парковочного пространства. 

Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев-4

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:
На сегодняшний день свободных мест сделать какие-то паркинги, дополнительные парковки мы не можем. Срезать деревья для того, чтобы сделать парковку, это было бы совершенно неправильно. Поэтому мы отработали систему работы по парковочным местам дополнительным, которая без серьезных вложений, но все должны понимать, что тогда будет вноситься небольшая оплата за эти парковочные места. Поэтому дальше мы будем работать в этом направлении.

# Владимир Кухарев # Александр Лукашенко # Паркинг

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