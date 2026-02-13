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Неформальная встреча стран ЕС обернулась провалом – Politico

13 февраля 2026 14:11
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Неформальная встреча стран ЕС обернулась провалом – Politico-0

Неформальная встреча стран-членов Евросоюза, на которую были приглашены только 19 из 27 стран, закончилась безрезультатно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Politico.

Инициаторами встречи были Бельгия, Германия и Италия, но многие государства выразили недовольство, опасаясь заранее согласованных решений без участия всех членов союза.

Премьер Ирландии заявил, что не видит смысла в подобных встречах. Как пишет зарубежная газета, из 19 лидеров лишь немногие смогли выступить. После встречи, отвечая на вопросы журналистов о том, что обсуждалось, они заявили: «Ничего».

Дополнительным поводом для раздражения стало опоздание канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджи Мелони. Однако глава Совета ЕС Антониу Коста не стал их дожидаться и начал заседание еще до их прихода.

Фото: pixbay

# Международная политика

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